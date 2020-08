Overlast op Overwinningsplein: vechtpartijen, afval en luide muziek

Ondernemers en bewoners van het Overwinningsplein in Corpus Den Hoorn zijn de overlast van daklozen zat. Rond het plein ligt veel zwerfvuil en er wordt vaak luide muziek gedraaid.

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren heeft daarom vragen gesteld aan het college over wat zij gaan doen om de situatie te verbeteren. Volgens de ondernemers is de overlast de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. “Vorig jaar waren het zo’n vijf mensen, nu tien tot twaalf,” zegt Wim Bongertman, eigenaar van de dierenwinkel. “Die hangen hier op bepaalde momenten echt hinderlijk rond. Ze gebruiken drugs en alcohol, ze wonen in de bosjes waardoor er vervuiling ontstaat. Mensen durven het park niet meer in. Het is niet rampzalig, maar nu mag er wel eens wat aan gedaan worden.”

Ondernemers trokken bij de Partij voor de Dieren aan de bel. “Er zijn ook vechtpartijen,” zegt fractievoorzitter Kirsten de Wrede. “Het gaat om mensen met problematiek als geen huis hebben, verslavingsproblemen. Het verhaal heeft twee kanten: het is vervelend voor de ondernemers hier, maar ook de mensen die de overlast veroorzaken hebben hulp nodig.”

Ze hopen allebei dat er meer handhaving komt rond het plein. De gemeente heeft inmiddels wel zwerfafval opgeruimd. Toch is Bongertman bang dat dat eenmalig is. “De vraag is hoe lang het netjes blijft. Ze zitten er zo weer, want die jongens willen ergens overnachten.”