‘Overheid legt de bal bij horecaondernemers. De gast heeft toch ook verantwoordelijkheid?’

De Nederlandse horeca kreeg donderdag een aantal nieuwe beperkingen opgelegd door het kabinet. De ondernemers zijn verplicht om klanten te vragen om hun gegevens achter te laten en de Veiligheidsregio’s mogen de zaken sluiten bij meerdere besmettingen. De laatste zit ondernemers als Eddy de Boer van Café De Oude Wacht aan het Zuiderdiep het meeste in de weg.

Het kabinet maakte donderdagavond bekend dat als bij een bij een bioscoop, pretpark, theater, museum of bij een horecagelegenheid een bronbesmetting van meerdere personen wordt vastgesteld, de Veiligheidsregio deze plek voor twee weken mag sluiten. Daarmee wordt de bal te veel neergelegd bij ondernemers, terwijl de gasten niet worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid, zo stelt De Boer: “De ondernemer is daardoor afhankelijk van het fatsoen van andere mensen. Ze kunnen wel ziek zijn, maar het gewoon niet weten. Wij worden dan de dupe.”

Over de plicht op het noteren van de gegevens van gasten is De Boer wel positief en vindt zelfs dat de maatregel verder mag gaan: “In Duitsland is dat wel verplicht, ook voor klanten. Maar in Nederland is het vrijheid, blijheid. Ik ben bang dat veel mensen dit niet gaan doen.”