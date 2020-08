Ouderenbond wil mondkapjesplicht in verpleeghuizen

nieuws

Foto: Sarcifilippo via Pixabay (CC0)

Ouderenbond ANBO wil dat er een mondkapjesplicht komt voor bezoekers van verpleeghuizen. Dat liet de bond zondagavond weten in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag.

“We hebben een verantwoordelijkheid om nieuwe besmettingen van kwetsbare ouderen te voorkomen”, liet Atie Schipaanboord van de ANBO in het radioprogramma weten. “We hebben mondkapjes in het vliegtuig, in het openbaar vervoer, maar voor bezoek aan de kwetsbaarste mensen niet. Er zijn meer besmettingen, mensen mogen weer op bezoek in het verpleeghuis en iedereen wordt losser in het gedrag dus de kans dat er iemand besmet een verpleeghuis inloopt wordt alleen maar groter.”

In de Tweede Kamer wordt aanstaande woensdag gesproken over de coronamaatregelen.