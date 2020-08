Oud OOG Radio-dj wint NTR Podcastprijs 2020

nieuws

Joost Schulte (l) en Ischa den Blanken. Foto: © Lilian van Rooij

Oud OOG Radio-dj Joost Schulte heeft de tweede prijs gewonnen van de NTR Podcastprijs 2020. De eerste prijs ging naar spoken-word artiest Ischa den Blanken.

Schulte is historicus en DJ bij radiozender 3FM. Hij ontwikkelde de podcastserie ‘Het GeschiedLied’. Geschiedenisverhalen worden doorgaans verteld in boeken, musea en films of series. In GeschiedLied is muziek het medium om historische verhalen te vertellen. De maker zoomt steeds in op één liedje dat over een historische gebeurtenis gaat. De jury noemt de inzending leuk, leerzaam en briljant in zijn simpelheid. “De fascinatie van de maker werkt aanstekelijk. De ontwikkeling binnen het verhaal is goed gedaan en Joost is een prettige verteller”, schrijft de jury in haar rapport waarbij ze vinden dat GeschiedLied ook erg geschikt is voor een jonge generatie die meer wil leren over de historie.

De NTR Podcastprijs 2020 werd voor de dertigste keer gehouden. Voor de aanmoedigingsprijs waren 52 inzendingen gedaan.

