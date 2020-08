Organisatie KEI-week wacht met spanning op nieuwe maatregelen kabinet

nieuws

Archieffoto: de KEI-week van 2017

De organisatie van KEI-week wacht met spanning op de nieuwe maatregelen die het Kabinet donderdagavond bekend gaat maken. Haagse bronnen meldden woensdag dat de introductieweken voor nieuwe studenten mogelijk niet door mogen gaan.

Hoewel de organisatie van de KEI-week nog geen uitspraken wil doen over de gevolgen van de mogelijke maatregelen, meldt voorzitter Floris Ganzeboom wel dat het bestuur druk in overleg is met de Veiligheidsregio over het nu al verkortte programma. “We wachten met spanning af, maar zolang er niks zeker is, kunnen we ook weinig zeggen of doen”, aldus Ganzeboom.

Onder de deelnemende studenten- en studieverenigingen bestaan er slechts in geringe mate zorgen over de mogelijke maatregelen, zo blijkt uit een rondgang die OOG donderdag hield. De verenigingen hebben de afgelopen weken alternatieven bedacht op de gebruikelijke activiteiten, waardoor er een programma ligt dat deels online en deels fysiek plaatsvindt.

Aanleiding voor het schrappen is dat handhaving van de coronamaatregelen te ingewikkeld zou zijn. Het kabinet ziet studenten als een risicogroep in de verspreiding van het virus.