Oranje Leeuwinnen spelen eerstvolgende EK-kwalificatiewedstrijd in Groningen

Euroborg - Foto: Flickr 21millimeter (CC BY-SA 2.0)

De Oranje Leeuwinnen spelen de eerstvolgende EK-kwalificatiewedstrijd in het stadion van FC Groningen. De wedstrijd staat geplanned op vrijdag 23 oktober.

Aanvankelijk zou het elftal in april van dit jaar al een wedstrijd spelen in Groningen maar de coronapandemie zette een streep door die plannen. De wedstrijd werd uitgesteld, en gaat nu dus gespeeld worden in oktober. De kwalificatiewedstrijd tegen Estland begint om 19.30 uur. Op dit moment is het nog niet bekend of er met publiek mag worden gespeeld. De tickets die fans voor de wedstrijd in april hadden aangeschaft blijven in principe ook voor 23 oktober geldig. Tickethouders zullen persoonlijk bericht krijgen als er meer duidelijkheid is of er wel of niet met publiek kan worden gespeeld.

Het is niet de eerste keer dat de Oranje Leeuwinnen in Groningen aantreden. In oktober 2017 gebeurde dit ook. In een uitverkocht stadion werd er toen met 1 – 0 gewonnen van Noorwegen.