Opnieuw vertraging bij intrillen damwanden langs De Frontier

Foto: Ecco van Oosterhout

Volgens Aanpak Ring Zuid heeft aannemerscombinatie Herepoort opnieuw een week vertraging opgelopen bij het intrillen van damwanden voor de zuidelijke ring bij De Frontier. De werkzaamheden duren hier nu tot 14 augustus. Hierdoor loopt ook het intrillen van damwanden aan het Oude Winschoterdiep vertraging op.

De verwachting was dat de werkzaamheden 6 tot 8 werkdagen zouden duren: “Helaas is een klein deel van de noordelijke damwand bij De Frontier en iets verderop bij de H.L. Wichersstraat nog niet afgerond”, zo schrijft Aanpak Ring Zuid dinsdagmiddag. “Voor de laswerkzaamheden en het inpassen van de laatste planken is meer tijd nodig.”

Op 28 juli was het nodig om te stoppen met intrillen bij het Oude Winschoterdiep en de heistelling te verplaatsen naar De Frontier. “Nadat het intrillen bij De Frontier klaar is, verplaatsen we de heistelling terug naar het Oude Winschoterdiep. De huidige verwachting is dat dit op maandag 17 augustus zal zijn.”