Opnieuw tweemaal goud voor Groningen Atletiek op NK Utrecht

sport

Foto: Team 4 Mijl

Twee atletes van Groningen Atletiek wonnen zondag een nationale titel op het NK in Utrecht. Gouden medailles waren er voor Britt Weerman en Suzanne Voorrips. Zaterdag was er ook al goud voor twee clubgenotes.

De pas 17-jarige Britt Weerman won zondag de titel bij het hoogspringen. Weerman, woonachtig in Assen, maar lid van Groningen Atletiek, haalde als enige de hoogte van 1 meter 86. Ze bedwong alle hoogten al bij haar eerste poging.

Suzanne Voorrips, in het dagelijks leven arts bij het UMCG, won de nationale titel op de 800 meter. Ze bleef slim 600 meter lang achter de koploper hangen en sloeg op de laatste 100 meter haar slag, met een fraaie eindsprint. Met haar tijd van 2.04,58 benaderde ze haar snelste tijd ooit.

Haar vriend Thijmen Kupers, veelvuldig kampioen op de 800 meter, maar de laatste jaren vaak getroffen door blessures, won zilver op de voor hem ongebruikelijke 1500 meter. Zijn tijd was 3.45,59. Op de 1500 meter ging zowel het zilver als het brons naar dames van Groningen Atletiek. Jetske van Kampen pakte zilver in 4.21,45, Elisa de Jong won brons in 4.21,73.

Een dag eerder wonnen Jorinde van Klinken en Wendy Koolhaas, eveneens van Groningen Atletiek, goud bij resp. het discuswerpen en kogelslingeren. Het NK werd, vanwege de coronacrisis, zonder publiek afgewerkt. Wel waren er continu drie verschillende livestreams in de lucht, zodat de liefhebbers niets hoefden te missen.