Openstelling nieuwe oprit Kieler Bocht uitgesteld

nieuws

De openstelling van de nieuwe oprit van de zuidelijke ringweg bij de Kieler Bocht is uitgesteld. De openstelling stond gepland op vrijdagochtend 7 augustus, maar de klus is nog niet afgerond.

Voor het aanvragen en aanbrengen van de juiste bebording is meer tijd nodig. Het is nog niet duidelijk wanneer de oprit open gaat. Tot die tijd blijft de huidige oprit bij de Kieler Bocht in gebruik.

Via de nieuwe oprit zijn de bedrijventerreinen Eemspoort en Driebond straks sneller bereikbaar, omdat ze hun eigen op- en afrit van de zuidelijke ringweg krijgen. Bij de Kieler Bocht was al een oprit, maar daar komt nu de nieuwe afrit te liggen.