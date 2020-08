Openluchtbaden sluiten: de één 30 augustus, de ander 2 oktober

nieuws

Foto: flickr.com/photos/whiskymac/

In en om Groningen sluiten de openluchtbaden. Of dit weekend al, of volgend weekend. Of pas over ruim een maand.



Zondag 30 augustus 18 uur zit het seizoen voor De Papiermolen er al weer op. Het openluchtbad in Hoogkerk ging deze zomer helemaal niet open en Natuurbad Engelbert houdt het nog even vol, tot en met 6 september. Het zwembad in Ten Boer heeft als laatste activiteit Baas & hond zwemmen op dinsdag 1 september.

In buurgemeente Tynaarlo zijn de buitenbaden Lemferdinge en De Leemdobben normaal geopend tot 7 september en daarna beperkt geopend tot en met 2 oktober.