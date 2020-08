Op meerdere plekken in Beijum aardgas geroken, straat afgesloten

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De Munsterheerd in de Groningse wijk Beijum is donderdagmiddag enige tijd afgesloten geweest omdat op meerdere plekken in de straat aardgas werd geroken. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van een aardgaslekkage kwam om 15.20 uur bij de hulpdiensten binnen die daarop een tankautospuit ter plaatse stuurden. “Bewoners roken in hun woning een gaslucht”, vertelt Lameris. “Omdat ze het niet vertrouwden belden ze de hulpdiensten. Bij aankomst hebben brandweerlieden in en rondom de woning verschillende metingen verricht. Daarbij werden er echter geen afwijkende waarden geregistreerd. De brandweer besloot daarop om weer in te pakken en terug te keren naar de kazerne. Op dat moment komt een bewoner van een woning enkele tientallen meters verderop aansnellen dat er daar ook een gaslucht wordt geroken.”

De brandweer heeft daarop opnieuw diverse metingen verricht waarbij er wederom niets werd waargenomen. Ondertussen meldden zich meerdere bewoners die een gaslucht roken en toen ook agenten melding maakten van een gaslucht werd de straat afgesloten. De brandweer voerde ook metingen uit bij verschillende putdeksels in de straat. “Ondertussen werd energiebedrijf Enexis gewaarschuwd. Toen zij ter plaatse kwamen is de brandweer weer teruggekeerd. Enexis gaat onderzoek doen naar de precieze oorzaak.” Volgens Lameris werd voor de zekerheid een portiekflat enige tijd ontruimd maar deze bewoners mochten rond 16.20 uur terug naar hun woningen. Het incident zorgde ervoor dat er flink wat mensen een kijkje kwamen nemen.