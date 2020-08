Op jacht naar de vernieuwde Arriva-treinen

nieuws

Foto: Ramon Vreeman

Een vlog van ov-spotter Juliën waarin hij op zoek gaat naar de vernieuwde Arriva-treinen in het Noorden gaat als een speer. Het filmpje werd woensdagochtend online gezet en is inmiddels al duizenden keren bekeken.

Juliën plaatst op zijn YouTube-kanaal regelmatig vlogs over ov-gerelateerde zaken. Zo maakte hij vorig jaar een filmpje waarin te zien was hoe de oude bussen van Qbuzz naar bushandelaar Womy in Moerdijk werden gebracht. Dit keer richt hij zich op de vernieuwde Arriva-treinen. De rood-witte GTW-treinstellen in het Noorden maken de komende maanden langzaamaan plaats voor een gemoderniseerde trein die een turquoise-kleurstelling heeft.

Niet alleen heeft de trein een ander kleurtje gekregen, ook de binnenkant is onder handen genomen. De eerste klas is verdwenen, de stiltecoupé is met een deur afgescheiden van de rest van de trein en er zijn allerlei technische snufjes ingebouwd. De vernieuwde treinen worden op dit moment vooral ingezet op de trajecten richting Stavoren en Harlingen Haven.

De vlog van Juliën is hieronder te bekijken: