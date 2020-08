Op deze website kun je bekijken waar binnenkort bomen gekapt en aangeplant worden

nieuws

Foto: Lars de Leeuw

De gemeente Groningen heeft sinds deze week een website in de lucht gebracht waarbij je op een digitale kaart kunt bekijken op welke locaties binnenkort bomen gekapt gaan worden en waar nieuwe bomen aangeplant gaan worden.

Met de website en de digitale kaart geeft de gemeente gehoor aan één van de aanbevelingen die gedaan werd in het rapport van de Rekenkamercommissie over kapbeleid. Eén van de adviezen die deze commissie deed was om op een digitale kaart te laten zien waar en waarom er bomen gekapt worden in de gemeente. Op de kaart zijn de bomen te zien die vanuit onderhoud gekapt worden waarbij het voornamelijk om exemplaren gaat die ziek of dood zijn, met hun wortels starten of trottoirs opdrukken of een gevaar vormen voor de omgeving.

De bomen zullen gerooid worden in de periode tussen oktober en december. Bij de kap zijn geen monumentale bomen betrokken. De herplant start volgend najaar. De website en de digitale kaart is hier te bezoeken. Meer informatie over het bomenbeleid van de gemeente is te vinden op deze website.