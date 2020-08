nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen

De Oosterbrug is staat sinds vrijdagmiddag 13.40 uur in storing. Eerst wilden de slagbomen niet meer open, toen dit euvel was verholpen bleef de brug een stukje open staan.Rond 14.20 was de storing opgelost.

Door de storing kon er geen verkeer rijden over de Oosterbrug. Daardoor ontstond er een verkeersopstopping in de Verlengde Oosterstraat en in het verkeer vanaf het Zuiderpark en de Trompsingel.

Wat de oorzaak was van de storing is niet bekend.