Ook uit carillon Martinitoren klinkt special muziekstuk voor herdenking Japanse capitulatie

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Vanuit verschillende torens in Nederland klinkt volgende week zaterdag de speciale compositie ‘Tong Tong en carillon’. Ook stadsbeiaardier Auke de Boer zal het stuk spelen op het carillon van de Martinitoren. Op 15 augustus is het 75 jaar geleden dat Japan capituleerde, waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog.

De composities, met duidelijke gamelan-invloeden, moeten mensen bij elkaar roepen om stil te staan bij bevrijden en herdenken. De componisten Sinta Wullur en Renadi Santoso schreven de muziekstukken in opdracht van de Stichting Tong Tong om de slachtoffers van de Japanse bezetting in Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan te herdenken.

De uitvoering Tong Tong en Carillon bestaat naast deze drie premières uit andere liederen en zal in zeven steden in Nederland waaronder in Groningen op de Martinitoren, op zaterdag 15 augustus van 11.00 tot 12.00 uur uitgevoerd worden.