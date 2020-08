Onvergetelijk weekend in Groningen voor FC-fan

FC Groningen organiseerde een onvergetelijk moment voor de in België woonachtige fan Kjeld Coppens. Met zijn moeder lunchte hij langs de lijn van het veld in de Euroborg.

Marlijn, de moeder van Kjeld, weet sinds 2019 dat ze ongeneeslijk ziek is. Ze vroeg haar zoon wat hij per sé nog een keer met zijn moeder wilde doen. Het antwoord: Een weekendje naar Groningen.

Marlijn stuurde daarop een brief naar de club, met de vraag of hij een keer mee mocht trainen. Door de uitbraak van de coronacrisis was dit geen optie. Maar een lunch langs het veld en een shirt van de club maken er toch nog een ongelooflijk mooi weekend van voor Kjeld.