“Onstuimige nacht en dag in het verschiet met zware windstoten en onweer”

nieuws

De nacht naar woensdag en ook woensdagochtend gaan onstuimig verlopen met zware windstoten en onweer. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag verloopt onstuimig”, vertelt Kamphuis. “Het waait krachtig uit het westen tot noordwesten. In de ochtend waait het hard, windkracht 6 tot 7, later op de dag wordt het langzaam rustiger en neemt de wind af. Er vallen in de ochtend enkele buien met kans op zware windstoten en onweer. In de middag neemt de buienactiviteit af en is er ook wat ruimte voor de zon. De temperatuur komt uit op zo’n 20 of 21 graden. De nacht naar donderdag verloopt rustig waarbij de minimum temperatuur rond de 13 graden komt te liggen.”

“Donderdag overdag is het rustig weer. Er is veel bewolking, maar de zon zal zich ook laten zien. Het blijft overwegend droog en het wordt 19 graden.”

Vanwege de harde tot stormachtige wind heeft het KNMI code geel afgekondigd.