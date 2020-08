Online do’s en don’ts moeten conservatoriumstudenten het zo makkelijk mogelijk maken

nieuws

Annerieke Meijers - Foto: Hanzehogeschool

​De twintigjarige Annerieke Meijers won op 9 juli de Afstudeerprijs Communicatie 2020 met haar scriptie ‘Stand out from the crowd’. Ze onderzocht hoe masterstudenten Classical Music hun online profilering kunnen verbeteren, om zo het aantal potentiële werkgevers dat contact zoekt met de conservatoriumstudenten te vergroten.

Meijers ontwikkelde een online communicatieplan voor musici met daarin adviezen voor het optimaliseren van hun websites, Instagram, Facebook en YouTubekanalen. “Welke informatie moet mijn website bevatten? Hoe kan ik mijzelf als merk onderscheiden? Wat kan ik het beste op social media plaatsen? Met dat soort vragen zitten musici vaak vertelt”, Annerieke. “De adviezen zijn versimpeld verteld via tips, voorbeelden en do’s en don’ts. “Het liefst zijn de conservatoriumstudenten de hele dag bezig met muziek, daarom heb ik het ze zo makkelijk mogelijk gemaakt.”

Annerieke is in juni Cum Laude afgestudeerd voor de bachelor Communicatie, met een 9 op haar afstudeeropdracht. Als kers op de taart won ze met haar project de Afstudeerprijs Communicatie 2020. De vakjury typeerde de scriptie als helder, open en to the point.