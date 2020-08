Onderzoekers RUG filmen assemblage aidsvirus: “Een technisch hoogstandje”

nieuws

Foto: A. Harrison, Dr. P. Feorino, USCDCP



Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben, in samenwerking met de Universidad Autónoma de Madrid, voor het eerst beelden gemaakt van de eerste stappen van de ontwikkelingen van het HIV-virus, de veroorzaker van aids. De onderzoekers toonden aan dat virusassemblage helemaal niet zo geordend verloopt.

Door een hele snelle tastmicroscoop te gebruiken, konden ze filmen hoe HIV-eiwitten beginnen een virus te vormen. Op het eerste gezicht ziet het er heel willekeurig uit. Toch leidt dit proces uiteindelijk tot een regelmatig virusdeeltje. Door te doorgronden hoe virusassemblage plaatsvindt, kan gerichter worden gezocht naar antivirale geneesmiddelen die specifiek virusvorming verhinderen. Nu duidelijk is hoe de eerste stappen van virusvorming plaatsvinden, willen de Groningse en Spaanse onderzoekers het vervolg in beeld brengen.

Als duidelijk is hoe een virusdeeltje zichzelf in elkaar zet, kan er heel gericht gezocht worden naar antivirale geneesmiddelen die gericht zijn op het onderbreken van de assemblage van het aidsvirus. Op termijn is er de hoop dat dit ook voor andere virussen gevonden wordt, zoals bijvoorbeeld voor het coronavirus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt.