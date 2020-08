Onderzoek: ‘Groningen is de minst duurzame gemeente van Noord-Nederland’

nieuws

Met een gemiddelde ‘Duurzaamheidsindex’ van 0,5 scoort Groningen het laagste van alle gemeenten in Noord-Nederland. Energiebedrijf Vattenfall publiceerde donderdag haar Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten, om inzichtelijk te maken hoe huishoudens duurzaamheid toepassen in en om het huis.

Op basis van de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten blijken huishoudens in de provincie Groningen het relatief goed te doen. Huishoudens in Loppersum zijn zelfs verkozen tot het meest duurzaam van Nederland. De gemeente Groningen loopt echter sterk achter, met name op het gebied van zonnestroom. In de gemeente maakt slechts 7,7 procent van de huishoudens gebruik van zonnepanelen, in Loppersum is dat 33,6 procent. Ook worden in de gemeente maar weinig aanvragen gedaan voor subsidies voor zaken als warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels.

In de Duurzaamheidsindex scoren Friesland (3,1) en Drenthe (2,9) beter dan Groningen. Groningse gemeenten kunnen volgens de onderzoekers grote stappen maken in het ontstenen van tuinen. In de provincie is namelijk 41,9% van de tuinen versteend; dit is meer dan het landelijke gemiddelde van 39,8%.