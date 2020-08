Ondernemers binnenstad hangen vlag uit tijdens Gronings Ontzet

nieuws

Foto: Groningen City Club

De Groningen City Club en de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken hopen dat ondernemers in de binnenstad volgende week massaal de Groningse vlag buiten hangen. Vrijdagochtend werden er zo’n vierhonderd bezorgd bij leden van de GCC.

De twee organisaties komen met de actie om het Gronings Ontzet, waar dit jaar in een zeer afgeslankte vorm bij wordt stilgestaan, toch nog een beetje te vieren. “We willen met deze actie toch een beetje een lichtpuntje brengen tussen al het sombere nieuws door corona”, vertelt Mark Engberts van de Groningen City Club. “Normaal zorgt het Gronings Ontzet voor reuring in de Stad en wij willen de winkelstraten daarom gewoon een beetje leuk aankleden.”

Naast het aankleden van de Stad is het’Vlaggenfestijn’ ook bedoeld als steuntje in de rug voor de ondernemers in de Stad. Engberts: “Als iedereen zich een beetje aan de regels houdt, dan is Groningen gewoon nog steeds een hele leuk plek om te bezoeken. Ook de ondernemers zelf komen met hele goede initiatieven om goed om te gaan met de maatregelen.”