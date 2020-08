OM eist 450 dagen voorwaardelijk tegen Stadjer die vijf kilo explosieven op eettafel had

nieuws

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

Het Openbaar Ministerie Noord Nederland heeft donderdag een gevangenisstraf van 499 dagen (waarvan 450 voorwaardelijk) geëist tegen een 26-jarige verdachte uit Groningen wegens het maken van explosieve stoffen. Ook had de man een 3D-print van een pistool en enkele xtc-pillen in bezit.

Ook wil de Officier dat de Stadjer meewerkt aan reclassering, een verbod krijgt op het bezit van chemicaliën en tijdelijk in een maatschappelijke opvang gaat wonen. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is.

In de woning van de verdachte trof de Explosieven Opruimingsdienst een mengsel van gevaarlijke chemicaliën aan, waaronder natriumpersulfaat, magnesium, kaliumnitraat, zwavel en koolstof. Op de eettafel van de verdachte lag daarnaast vijf kilo flitspoeder. Ook bekende de verdachte dat hij 55 à 60 kilo aan chemicaliën voorhanden heeft gehad voor het maken van sier- en knalvuurwerk.

De verdachte heeft ‘onverantwoorde risico’s heeft genomen met de veiligheid en gezondheid van zijn buren en met hun eigendommen’, aldus de Officier van Justitie: “Verdachte heeft in zijn woning in een appartementencomplex geëxperimenteerd met verschillende soorten explosieve stoffen. In zijn fascinatie voor vuurwerk en ontploffingen is hij de veiligheid van zijn omgeving totaal uit het oog verloren. Hij heeft het zelfs zo ver laten komen dat, toen hij tegen de lamp liep, woningen moesten worden ontruimd en in het nabijgelegen verzorgingshuis ook maatregelen getroffen moesten worden.”