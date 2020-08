Olaf Vos wordt de nieuwe coördinator van het Centrum Groninger Taal & Cultuur

nieuws

Olaf Vos - Foto: David Vroom

Met ingang van 1 september 2020 is Olaf Vos de nieuwe coördinator van Centrum Groninger Taal & Cultuur. Hij volgt hiermee Thijs Torreman op, die deze functie vanaf januari 2019 bekleedde.

Vos is sinds begin dit jaar werkzaam voor CGTC als streektaalconsulent onderwijs. Vanaf 1 september zal Vos als coördinator de publieksafdeling van CGTC aansturen. “Het kwam voor mij wel een beetje als een verrassing dat ik gevraagd werd voor deze mooie extra taak”, vertelt Vos. “Maar ik denk tegelijk dat ik ook op dat punt iets kan toevoegen. Ik wil me met mijn collega’s de komende jaren gaan focussen op samenwerking met de andere Nedersaksische streektaalorganisaties en hoop samen mooie projecten op te kunnen zetten.”

De geboren Delfzijlster is groot liefhebber en promotor van het Gronings. In 2003 richtte hij de Groninger muziekband Bond tegen Harries op en sinds die tijd besteedt Olaf bijna al zijn (vrije) tijd aan het Gronings. Daarnaast is Vos zanger en rapper van de Groningstalige coverband VanDeStraat. Bij RTV Noord presenteerde Vos vijf jaar lang het programma ‘Grunnegers’.