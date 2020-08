‘Noord-Nederland moet corona ‘op zijn Duits’ aanpakken’

nieuws

Foto: young shanahan via Flickr (CC 2.0) https://flic.kr/p/2iMci2j

Noord-Nederland moet regionaal een experiment uitvoeren waarbij de ‘Duitse aanpak’ van het coronavirus wordt gevolgd. Gezondheidseconoom Jochen Mierau van de Rijksuniversiteit Groningen pleit daar donderdagochtend voor in de Leeuwarder Courant.

Volgens Mierau bieden de Duitse regels (meer testlocaties, mondkapjes in winkels en horeca en registratie van horecabezoek) meer duidelijkheid en houvast. Daar is volgens de gezondheidseconoom behoefte aan, zowel bij consumenten als bij de ondernemers.

Mierau stelt dat het kabinetsbeleid tot nu toe vooral natte vingerwerk is geweest. Maatregelen op basis van wetenschappelijke kennis moeten daarom de boventoon voeren. Volgens Mieraeu is er wel degelijk bewijs voor het gebruik van mondkapjes, terwijl het RIVM blijft spreken over ‘schijnveiligheid’. Ook stelt de onderzoeker dat het testen van mensen met symptomen niet afdoende is, omdat er bewijs is dat het virus ook al voor deze periode overdraag baar is.