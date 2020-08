Nog geen verbod op afsteken consumentenvuurwerk

nieuws

Foto: Picjumbo via Pixabay.com

Er mag in Groningen tijdens de komende jaarwisseling nog naar hartenlust vuurwerk afgestoken worden. Dat bleek woensdagavond tijdens een debat van de gemeenteraad.

Er komt voorlopig geen verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Dat is niet haalbaar omdat er te weinig politieagenten zijn om het verbod te handhaven. Wel wordt het aantal vuurwerkvrije zones in de stad enigszins uitgebreid.

Burgemeester Koen Schuiling gaat ervan uit dat er over niet al te lange tijd een landelijk vuurwerkverbod komt. Hij verwacht dat er vervolgens gekozen wordt voor centrale vuurwerkshows. Daar is in Groningen voorlopig nog geen sprake van, omdat er geen budget voor is.