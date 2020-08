“Nog geen einde aan de zomer, woensdag broeierig warm, vanaf zondag koeler”

nieuws

De hoogzomerse periode van acht warme en tropische dagen is ten einde maar dit betekent nog niet dat de zomer voorbij is. Komende woensdag en donderdag wordt het broeierig warm. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag is het wisselend bewolkt met kans op een enkele bui waarbij een klap onweer niet is uitgesloten”, vertelt Kamphuis. “Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 23 graden. Woensdag loopt de temperatuur op naar zo’n 24 graden. Er is dan geregeld zon. Door een hoge luchtvochtigheid is het broeierig en voelt het drukkend warm aan. In de avond neemt de kans op een regen- of onweersbui toe.”

“Donderdag wordt het met 28 of 29 graden nog wat warmer. Het blijft dan droog en de zon laat zich veel zien. Op vrijdag is er meer bewolking en neemt ook de kans op een onweersbui weer toe. Komend weekend zien we dat de temperatuur een stap terug doet waarbij het zaterdag 23 graden wordt maar op zondag gaat het halen van de 20 graden nog een hele toer worden. Op beide dagen kan er een bui vallen.”