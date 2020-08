Nog eens twee horecazaken in binnenstad gesloten vanwege overtreden regels

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De gemeente Groningen heeft nog eens twee horecazaken in de stad gesloten vanwege het overtreden van de coronamaatregelen. In totaal zijn er nu vier zaken voor zeven dagen dicht. Dat meldt het Dagblad van het Noorden zondag.

Zaterdagavond liet nachtburgemeester Merlijn Poolman al aan OOG Tv weten dat er volgens hem meerdere zaken gesloten waren nadat vrijdagavond het nieuws gebracht werd dat in ieder geval twee zaken op slot zouden zitten. “Ik hoor in mijn kringen dat het vier of mogelijk zelfs om vijf zaken gaat.” Het blijken er nu dus vier te zijn. In alle gevallen blijkt het te gaan om bezoekers die besloten om te gaan dansen waarbij de anderhalvemetermaatregel niet werd nageleefd en waarbij het personeel van de horecagelegenheid niet ingreep. De zaken moeten in ieder geval zeven dagen dichtblijven.

Poolman liet weten dat hij zag dat er meer controleurs in de binnenstad waren. “Als er mensen in een horecazaak niet aan tafeltje zitten dan heb je een probleem. Daar wordt nu veel strenger op gelet.” De nachtburgemeester vindt het een verkeerde gang van zaken. “Voor een horecazaak is het controleren op het blijven zitten niet te doen. Daarnaast vind ik dat bedrijven dubbel geraakt worden. Eerst was er de horecastop in het weekend en nu deze nieuwe maatregel. Daarbij worden de bedrijven beboet voor het gedrag van de klanten. Dat is de verkeerde gang van zaken. Daarnaast maak je het door al deze regels moeilijker voor de horeca, terwijl er nul compensatie tegen over staat.”