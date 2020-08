Nieuwe zakelijk directeur voor Groninger Museum

nieuws

Foto: Siese Veenstra

Per 1 oktober 2020 volgt Esther Moesker Louise ter Kuile op als zakelijk directeur van het Groninger Museum. Dat maakte het museum dinsdagmiddag bekend.

“Het Groninger Museum is een prachtig instituut met stevige wortels in de samenleving en met regionale, nationale en internationale uitstraling”, vertelt Moesker. “Het zijn maatschappelijk uitdagende tijden, ook voor een museum als het Groninger Museum met ambities en opgaven. De kennis en ervaring die ik heb opgedaan wil ik graag inzetten.“

Binnen het Groninger Museum wordt Moesker verantwoordelijk voor de ondersteunende functies, personele en commerciële zaken. Andreas Blühm blijft als algemeen directeur hoofd van de directie en is blij met de aanstelling van Moesker. Volgens Blühm is het een stap richting verdere professionalisering: “Ik ben zeer verheugd dat de directie met Esther versterkt wordt. Het afgelopen jaar heeft de functie van zakelijk directeur laten zien nuttig, waardevol en onmisbaar te zijn, zeker in deze tijd met de uitdagingen omtrent het coronavirus.”