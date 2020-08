Nieuwe oprit naar ring zuid bij Kieler Bocht gaat zaterdag open

nieuws

De nieuwe oprit van de zuidelijke ringweg bij de Kieler Bocht gaat zaterdagochtend 22 augustus om 6.00 uur open voor het verkeer. Het betreft de oprit bij het bedrijventerrein Eemspoort.

Eerder deze maand was de opening nog uitgesteld. De nieuwe oprit voor het verkeer richting Hoogezand is de eerste stap in het verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijventerreinen Eemspoort en Driebond. Bij de Kieler Bocht bestond al een oprit naar de ring zuid. De nieuwe oprit vervangt de oude.

Nu de nieuwe oprit klaar is, kan Combinatie Herepoort op de plek van de oude oprit een nieuwe afrit aanleggen. Die is bedoeld voor verkeer vanaf het Julianaplein. Verkeer dat deze nieuwe afrit neemt, komt uit op bedrijventerrein Eemspoort (aan de zuidkant van de ringweg), en kan via een onderdoorgang ook makkelijk naar Driebond (aan de noordkant van de ringweg). Als alles goed gaat wordt de nieuwe afrit later dit jaar in gebruik genomen.