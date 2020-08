Nieuwe coaches KNVB oude bekenden van FC Groningen

sport

Foto: Sportphotoagency.com

De KNVB heeft twee coaches aangetrokken die een verleden hebben bij FC Groningen. Het gaat om Erwin van de Looi en Marcel Groninger.

De 62-jarige Erwin van de Looi, van 2013 tot 2016 trainer van FC Groningen, wordt assistent van bondscoach Dwight Lodeweges. Deze is benoemd tot bondscoach ad-interim, omdat Ronald Koeman trainer van Barcelona is geworden. Lodeweges was zelf van 2001 tot 2002 coach van FC Groningen. Ronald Koeman begon zijn imposante loopbaan eveneens bij de FC.

Van de Looi was de afgelopen tijd bondscoach van Jong Oranje. Hij wordt in die functie opgevolgd door de 50-jarige Marcel Groninger. De geboren Stadjer was in het verleden speler van onder meer FC Groningen, coach van VV Helpman en Be Quick en assistent-coach van FC Groningen.