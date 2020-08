Nierpatiënten met corona krijgen vaker complicaties

nieuws

Foto Kuo Lee via Pexels

Nierdialyse- en transplantatiepatiënten die besmet raken met het coronavirus zijn extra vatbaar voor ernstige complicaties en hebben een hogere kans op overlijden. Dat blijkt uit de eerste resultaten van onderzoek onder leiding van Ron Gansevoort, hoogleraar Nefrologie van het UMCG.

De eerste resultaten laten zien dat de sterfte door COVID-19 onder dialyse- en niertransplantatiepatiënten hoog is, zelfs hoger dan voor de bekende hoogrisicopatiënten, zoals patiënten met hartfalen of longziekten. “Opmerkelijk is bovendien dat in dialyse- en niertransplantatiepatiënten het niet uit maakt of je man bent, of suikerziekte, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten hebt. Die factoren moeten dus niet meegenomen worden om een dialyse of transplantatiepatiënt wel of niet op een IC op te laten nemen.”

De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op patiëntgegevens uit heel Europa. Deze bevat gegevens van 1.600 patiënten die nierproblemen hebben en het coronavirus hebben gehad. “Het is belangrijk om dit soort afwegingen te maken op basis van feiten en dat er een algemeen, onderbouwd beleid komt”, vertelt projectleider Gansevoort. “Zodat niet iedereen voor zich bepaalt welke patiënt wel, en welke niet opgenomen wordt op de intensive care. Uiteindelijk is het doel dat artsen betere aanknopingspunten voor de behandeling van deze specifieke groep patiënten krijgen.”