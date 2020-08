Negen nieuwe besmettingen met coronavirus in provincie Groningen

nieuws

Foto: Zachtleven via Pixabay.com - Illustratie: Harryarts via Freepik.com

In de Veiligheidsregio Groningen zijn sinds zondagmiddag negen nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat blijkt uit de laatste cijfers van RIVM, die maandagmiddag op het Corona-Dashboard van de Rijksoverheid zijn verwerkt.

Het afgelopen etmaal zijn 1,5 op de 100.000 inwoners van Groningen positief bevonden op het virus. Er werden geen ziekenhuisopnames geregistreerd als gevolg van het virus.

In heel Nederland werden in de laatste vierentwintig uur 482 mensen positief getest op het virus. Het reproductiegetal blijft staan op drie. Gemiddeld worden elke dag nu zes inwoners van Nederland met COVID-19 opgenomen in een ziekenhuis, waarvan drie op een Intensive Care-afdeling.