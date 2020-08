Negen inwoners provincie Groningen testen positief op coronavirus

nieuws

In de afgelopen vierentwintig uur testten negen inwoners van de provincie Groningen positief op het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM maandag naar buiten bracht, via het corona-dashboard.

In totaal zijn nu 463 positieve tests uitgevoerd in de Veiligheidsregio. De afgelopen dagen testten elke dag nog 1,2 mensen per 100.000 inwoners positief op het virus. Dit aantal steeg sinds zondag naar 1,5 per 100.000.

Het RIVM schat dat op dit moment 16.419 Nederlanders besmettelijk. Sinds zondag kwamen er 630 nieuwe besmettingen bij. Vijf mensen werden opgenomen in een ziekenhuis. Het reproductiegetal blijft staan op 1,2.