‘Neerslagtekort neemt langzaam toe, maar voldoende wateraanvoer blijft mogelijk’

Foto: alkemade via Pixabay

Volgens het Waterschap Noorderzijlvest neemt de vraag naar water in haar beheergebied flink toe. Maar, in tegenstelling tot Hunze en Aa’s, blijft de aanvoer van voldoende water de komende periode mogelijk en wordt er vooralsnog geen verbod op beregenen ingesteld.



In de eerste tien dagen van augustus kregen het waterschap twintig meldingen binnen van beregenen. Het neerslagtekort staat nu op 179 millimeter, een stijging van 34 millimeter en een hoeveelheid die net iets buiten de marges van de vijf procent droogste jaren vallen.

Omdat in de komende twee weken de kans op regen klein is, zal de Rijnafvoer langzaam gaan dalen. Maar volgens Noorderzijlvest is komende periode voldoende water beschikbaar vanuit het IJsselmeer om aan de watervraag te voldoen in gebieden waar wateraanvoer mogelijk is.

De waterpeilen van de boezems en de polders worden in stapjes weer iets boven zomerpeil gebracht, in afwachting van neerslag. Waterschap Hunze en Aa’s onttrekt water uit de boezem van Noorderzijlvest, via het gemaal Dorkwerd.