Nederlaag Oranje Nassau tegen Be Quick bij debuut op gerenoveerd hoofdveld

sport

Foto Andor Heij. Oranje Nassau hoofdveld met kunstgras en licht

Eersteklasser Oranje Nassau heeft zaterdagmiddag het spiksplinternieuwe kunstgrasveld in gebruik genomen met een oefenduel tegen hoofdklasser Be Quick 1887.

Het veld was net op tijd klaar voor de wedstrijd tegen de stadsgenoot. ON had het veld eerder deze week al willen gebruiken, maar de aanleg liep enige vertraging op.

ON moest bij het debuut op het vernieuwde hoofdveld, dat nu ook verlichting heeft, wel een nederlaag slikken. Be Quick kwam via een vrije trap van Daniel Teune op voorsprong. ON kwam via Tim Deelen op 1-1 na een fout in de Be Quick defensie. Na de pauze kopte Geertjan Liewes de hoofdklasser naar de winst: 2-1.

Later deze maand worden ook nieuwe kunstgrasvelden bij voetbalvereniging PKC’83 en de hockeyclubs GHHC en GHBS in gebruik genomen.