Nationaal Coördinator stuurde brief met foute info naar bewoners Woltersum

Foto: Sebastiaan Scheffer

Vier bewoners van de Kollerijweg in Woltersum hebben een brief van de Nationaal Coördinator Groningen, de NCG, ontvangen waarin foute informatie stond. Dat meldt het Dagblad van het Noorden maandagavond.

Vorige week dinsdag publiceerden de bewoners een open brief gericht aan burgemeester Koen Schuiling (VVD) van de gemeente Groningen. De woningen waarin zij wonen hebben erg te lijden onder de gevolgen van de gaswinning, waarbij één woning inmiddels zelf gestut is. Onlangs kregen ze van de NCG te horen dat het versterkingsadvies voor hun woningen pas in 2021 verwacht wordt. Voor de bewoners is dat rampzalig omdat ze zonder dit advies niets kunnen.

De open brief deed flink wat stof opwaaien. Schuiling liet via een woordvoerder weten uit te zoeken waarom het zo lang duurt, verschillende politici lieten weten in Woltersum langs te willen gaan. De NCG heeft de bewoners nu een nieuwe brief gestuurd waarin staat dat ten onrechte het idee gewekt is dat het versterkingsadvies nog lang op zich laat wachten. Het advies ligt op dit moment bij een ingenieursbureau. Er ontbreken nog wat gegevens die direct na de bouwvakvakantie toegevoegd gaan worden. Wanneer het advies klaar is, blijft echter onduidelijk.

