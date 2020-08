“Nachttemperaturen van 20 tot 26 graden mogelijk”

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

De nacht van woensdag op donderdag gaat erg warm verlopen waarbij de minimumtemperatuur wel eens op 26 graden uit zou kunnen komen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is het tropisch en drukkend warm bij 32 graden”, vertelt Kamphuis. “Er is veel zon maar er ontstaan ook wat stapelwolken. In de middag is er een kleine kans op een onweersbui. De wind komt uit het oosten tot zuidoosten en is zwak tot matig. In de avond zal het lang warm blijven. Om 20.00 uur zal de thermometer nog altijd zo’n 28 of 29 graden aanwijzen. De nacht naar donderdag verloopt eveneens warm met temperaturen van 20 tot 26 graden.”

“Donderdag is er flink wat zon en wordt het nog één keertje extreem warm met 32 of 33 graden. In de loop van de dag is er kans op een regen- of onweersbui. Ook op vrijdag vallen er een aantal onweersbuien maar schijnt de zon zo nu en dan ook. Met dan 28 of 29 graden is de tropische hitte verdreven maar is het nog altijd zeer warm.”