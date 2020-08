Nachtclubs en discotheken willen duidelijkheid over heropening

nieuws

Foto: flickr.com/photos/sico_activa/

De organisatie Nachtbelang heeft in een brief aan premier Mark Rutte (VVD) een noodkreet gedaan en roept op tot duidelijkheid en perspectief voor nachtclubs en discotheken. Het is namelijk niet zeker of zij op 1 september weer open mogen.

In het spoorboekje dat afgelopen voorjaar door het kabinet gepresenteerd werd viel op te maken dat nachtclubs en discotheken als één van de laatste sectoren op 1 september weer open zouden mogen. De omstandigheden rond het coronavirus zouden dan wel goed moeten zijn. Dinsdagavond liet Rutte tijdens de persconferentie weten dat hij hier echter niet optimistisch over is. Hierdoor hebben nachtclubs en discotheken nog steeds geen duidelijkheid.

Volgens Nachtbelang zijn veel ondernemers inmiddels radeloos. “Er wordt op geen enkele manier aangegeven waarom wij vrijwel als enigen de uitzondering zijn.” Ook Koninklijke Horeca Nederland laat weten het gebrek aan perspectief frustrerend voor de branche te vinden.