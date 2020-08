“Na een broeierige donderdag neemt de kans op onweersbuien toe”

nieuws

Foto: John den Hollander

Aan het einde van de week neemt de kans op onweersbuien toe. Daarnaast wordt het ook wat minder warm. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is het zonovergoten en is het tropisch met temperaturen van 31 of 32 graden”, vertelt Kamphuis. “Er waait een matige oostenwind, windkracht 3. De nacht naar dinsdag verloopt warm waarbij de minimumtemperatuur uitkomt op 18 graden. Dinsdag overdag is het opnieuw zonnig en tropisch bij 31 of 32 graden. De wind komt op dinsdag uit het oosten tot noordoosten, is matig windkracht 3. Woensdag verandert er weinig en blijft het bij 32 graden tropisch warm.”

“Donderdag wordt het broeierig met 32 graden. Het is dan drukkend warm. Later op de dag neemt de kans op een onweersbui toe. Ook op vrijdag is er kans op een onweersbui. Met 27 of 28 graden wordt het dan wat minder warm.”