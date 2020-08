Motorrijder onderuit bij verkeersongeluk Eendrachtskade

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk maandagmiddag op de Eendrachtskade is een motorrijder onderuit gegaan. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.15 uur ter hoogte van de kruising met het Abel Tasmanplein. “Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Het gaat om een eenzijdig verkeersongeluk waarbij een motorrijder onderuit is gegaan. Het lijkt erop dat dit gebeurt is in een bocht, vermoedelijk als gevolg van olie op het wegdek.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De motorrijder raakte lichtgewond maar hoeft niet mee naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.