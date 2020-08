Mogelijk toch kermis tijdens Groningens Ontzet?

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Er wordt tijdens Groningens Ontzet mogelijk toch een kermis opgebouwd in de binnenstad. Kermisexploitanten hebben bij de gemeente een eigen plan ingediend. Daarover bericht RTV Noord dinsdagavond.

Dinsdagochtend liet de Vereeniging voor Volksvermaken weten dat er geen kermis komt in de periode van 28 augustus. Reden zijn de coronamaatregelen. De kermisexploitanten laten op hun beurt weten teleurgesteld te zijn. De kermis in Groningen is één van de laatste mogelijkheden om nog wat inkomsten te genereren. Door het coronavirus zijn veel kermissen afgelast en zitten diverse ondernemers in zwaar weer.

De exploitanten hebben een coronaproof-plan ingediend bij de gemeente voor een kermis op de Grote Markt. Naar alle waarschijnlijkheid komt er woensdag duidelijkheid of hier groen licht voor komt.

Deel dit artikel: