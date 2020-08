Minister: “Corona-uitbraak op school heeft geen gevolgen voor hele onderwijs”

nieuws

Foto: Valerie Kuypers - rijksoverheid.nl

Als er op een school een corona-uitbraak komt dan heeft dit geen gevolgen voor het hele onderwijs. Dat heeft minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs maandag laten weten. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Sinds deze week zijn de vakanties in alle regio’s afgelopen. In het Noorden zijn de leerlingen inmiddels begonnen aan de derde lesweek, en dit is inmiddels gepaard gegaan met een aantal coronagevallen. Zo werd bekend dat een leerling van een school in Groningen positief getest is, en ook bleken drie leraren van een gymnasium in Leeuwarden het virus bij zich te dragen. “Als er op plekken extra maatregelen nodig zijn, dan moet dat op schoolniveau, lokaal of regionaal gebeuren”, zegt Slob. “De GGD en de Veiligheidsregio kunnen dan ingrijpen en een school of meerdere scholen in een plaats of gemeente of regio sluiten. Dus niet als er in Amsterdam iets speelt, ook scholen in Groningen dicht moeten.”

Binnen het onderwijs worden de afgelopen weken discussies gevoerd over de luchtkwaliteit en het dragen van mondkapjes. “Scholen die een mondkapje verplichten hebben de ruimte om dat te doen. Een landelijke plicht komt er echter niet. We hebben adviezen gekregen en daaruit blijkt dat mondkapjes niet echt een toegevoegde waarde hebben. Dat is dus niet nodig.” Over de luchtkwaliteit zegt Slob dat hij verwacht dat er op 1 oktober duidelijkheid is hoe coronabesmettingen door slechte ventilatie voorkomen kunnen worden.