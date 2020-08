Minima kamperen op Suikerunieterrein

Vanaf maandag tot en met woensdag kamperen twintig gezinnen uit De Hoogte, Indische Buurt en Korrewegwijk op het suikerunieterrein.

De aanleiding voor het opzetten van een camping is een oproep op Facebook waarin Esmeralda Bos schrijft dat zij deze zomervakantie ontzettend graag wil kamperen met haar gezin, maar daar het geld niet voor heeft. Door de coronacrisis gaan veel mensen in eigen land vakantie vieren waardoor de goedkope vakantiebestemmingen al volgeboekt zijn.

De Camping is ontstaan als bewonersinitiatief uit De Hoogte en Indische Buurt en gerealiseerd in samenwerking met Stadjerspas en Paradigm.

Marlous Oijnhausen ”Het is echt een buurtinitiatief, we doen het samen. Even afwassen met z’n allen, net als op de gewone camping. We willen het zo gewoon mogelijk hebben”

Ook Esmeralda Bos is erg blij met de realisatie. ”Het voldoet mij heel veel, mijn kinderen hebben een leuke camping, niet alleen mijn eigen. Wat ik kan, kan een ander ook. Dat gun ik iedereen. De gezinnen die komen wens ik een hele fijne vakantie toe, en ik hoop dat zij net zoveel mogen genieten als wij zelf.”