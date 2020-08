Metrokaart van Groningen: Van Redditpost naar honderd bestellingen per week

nieuws

“Twee weken geleden heb hem online gezet en vorige week moest ik me inschrijven bij de Kamer van Koophandel, omdat ik opeens 100 posters per week moest gaan verzenden”, vertelt Victor van Werkhooven. Hij is de maker van de fictieve metrokaart van Groningen, die in korte tijd de sociale media veroverde.

“Het vormgeven van de lijnen op de kaart was één ding, maar het bedenken van de namen was eigenlijk het leukste om te doen en ook hetgeen waar de mensen het meeste door zijn aangesproken”, zegt Van Werkhooven. “De reacties zijn van begin af aan gelijk heel leuk geweest. Je ziet echt heel veel mensen die elkaar taggen op Facebook: ‘He, je woont op de Frisian Street Road’ of ‘je woont in Cost Lost.’ Dat heeft heel veel mensen erg aangesproken.

Van Werkhooven, vanaf kinds af aan al bezig met cartografie en het ontwerp ervan, houdt naast een leuke bijverdienste mogelijk ook nieuw werk over aan zijn kaart: “Ik werd laatst op LinkedIn getagd door iemand die drie huizen verderop woont. Ik wist dat hij Peter heette, maar hij blijkt de Senior-uitgever van de Bosatlas te zijn. We gaan binnenkort eens even koffie drinken.”

Kaart: Victor van Werkhooven