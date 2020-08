“Meter afstand tussen middelbare scholieren”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Scholieren in het middelbaar onderwijs moeten verplicht een meter afstand van elkaar bewaren. Daarvoor pleit kinderarts Károly Illy die tevens lid is van het OMT, het Outbreak Management Team.

Het plan is nog niet door het OMT besproken. De arts doet het voorstel op basis van nieuwe informatie. “Toen het OMT in juni het advies gaf om met ingang van het nieuwe schooljaar de scholen te openen hadden we niet de informatie die nu wel tot ons hebben”, laat Illy weten in het NOS Radio 1 Journaal. “Internationale studies tonen aan dat tieners een rol spelen in het verspreiden van het virus.” Dit zou zeker gelden voor oudere tieners.

Mondkapjes

Volgens Illy is het houden van een meter afstand ook praktisch werkbaar in klassen. In het Algemeen Dagblad stelt hij voor dat leerlingen een vaste buddy krijgen voor wie de afstandsregel niet geldt. Om problemen in gangen en kantines te voorkomen, bijvoorbeeld tijdens leswisselingen als veel leerlingen onderweg zijn, is het volgens de arts handig dat er mondkapjes gedragen worden.

OMT

Met het verplichten van een meter afstand tussen scholieren moet voorkomen worden dat scholen bij een tweede coronagolf opnieuw moeten sluiten. Of de maatregel ingevoerd gaat worden hangt af van het OMT. “Ik heb voorgesteld om het erover te hebben. Dat zal bij de komende vergaderingen aan de orde komen.” De verwachting is niet dat de afstandsmaatregel dinsdagavond al wordt aangekondigd op de persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid.