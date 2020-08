“Mensen komen van heinde en verre naar de Martinikerk voor mijn kunst”

De klus die in 2017 begon voor de Stadse schilder Egbert Modderman (30) is halverwege. In de Martinikerk zijn nu vier werken van de barmhartigheid te bezichtigen.

In het nieuwste werk is de barmhartigheid ‘De gevangenen bezoeken’ uitgebeeld. “Iedere keer is het een uitdaging”, vertelt Egbert Modderman. “Hoe ga ik het uitbeelden en op welke manier ga ik dat doen. Net zoals bij de vorige drie schilderijen heb ik ook nu weer gebruik gemaakt van lokale modellen. Het zijn dus mensen die je hier op straat tegen zou kunnen komen. In mijn nieuwste werk heb ik gekozen voor het verhaal van Petrus. Omdat het om barmhartigheden gaat heb ik gekozen voor het moment vlak voor de engel verschijnt.”

In de Martinikerk zijn op dit moment vier werken te bezichtigen. “Ik krijg erg veel leuke reacties. Ik ben hier natuurlijk niet altijd maar van de medewerkers achter de balie hoor ik regelmatig verhalen dat mensen soms van heinde en verre hier naar toe komen. Laatst waren hier mensen uit Alphen aan den Rijn die van mijn werk gehoord hadden en speciaal hier naar toe waren gekomen. Dat is toch super?”