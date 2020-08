Meisje gewond bij ongeluk in kartcentrum

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een ongeluk woensdagmiddag in een kartcentrum aan de Kardingerweg is een meisje gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.50 uur. “Het is gebeurd in het gebouw”, vertelt Wind. “Er worden races gehouden en daarbij is er iets mis gegaan. Ik sprak zojuist met een aantal getuigen en die vertelden dat het meisje met haar kart hard tegen de boarding was gekomen. Daarbij is ze gewond geraakt.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Verpleegkundigen van de ambulance hebben het meisje behandeld. Na stabilisatie is zij met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze toedracht.