Foto 112groningen.nl

Een 6-jarig meisje dat zondagmiddag rond 14.40 uur vermist raakte in de Groningse wijk Beijum is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie.

Het meisje verdween vanaf de Hylkemaheerd. Rond 15.45 uur werd er een Burgernetactie opgestart waarbij deelnemers gevraagd werd uit te te kijken naar het kind. Uiteindelijk werden er voor de actie zo’n 630 deelnemers bereikt.

Om 16.10 uur liet de politie weten dat de jongedame in goede gezondheid is aangetroffen.