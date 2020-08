Meeste kans op werk in techniek en bouw in Groningen

nieuws

In de provincie Groningen zijn er 29 procent minder vacatures dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een data-analyse van uitzendorganisatie Randstad.

De krimp in het vacatureaaanbod doet zich voor in alle vakgebieden. In de provincie Groningen hebben werkzoekenden nog de meeste kans op werk in de techniek, de bouw, en zorg & welzijn. Ook de vraag naar mensen in de ICT en onderwijs blijft onverminderd hoog. Om de aanhoudende schaarste op te lossen, zet Randstad haar initiatief voor scholing en omscholing van mensen door. De uitzendorganisatie vindt dat essentieel, om straks sterker uit de coronacrisis te komen.

Randstad zegt heel actief te zijn met het helpen van mensen aan opleidingen, online training en coaching. Het gaat onder meer om vakopleidingen in de zorg, techniek en onderwijs. Landelijk heeft Randstad de afgelopen tijd met 14 duizend flexwerkers een gesprek gevoerd om ieders persoonlijke mogelijkheden voor omscholing naar ander werk te bespreken. Vorig jaar zijn er 13 duizend flexwerkers via vakopleidingen opgeleid, en in het eerste halfjaar van 2020 ruim vierduizend.