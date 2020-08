Meerderheid schoolleiders maakt zich zorgen om veiligheid ventilatiesysteem

nieuws

Een meerderheid van de schoolleiders maakt zich zorgen om de veiligheid van het ventilatiesysteem in de schoolgebouwen. Dat blijkt uit een voorlopig onderzoek van de Vereniging van Schoolleiders, de AVS, waarvan de eerste resultaten in handen zijn van EenVandaag.

In het voorlopige onderzoek zijn de resultaten van de regio’s Noord en Zuid Nederland al bekend, maandag worden de resultaten van de regio Midden nog aan dit onderzoek toegevoegd. Uit de eerste resultaten blijkt dat 40 procent van de basis- en middelbare scholen het ventilatiesysteem niet op orde hebben, of hier nog mee bezig zijn. Het ministerie van Onderwijs heeft scholen gevraagd uiterlijk op 1 oktober te laten weten of hun ventilatiesysteem op orde is. Dat blijkt nu op veel scholen een probleem te zijn.

“In de winter met een jas aan in de klas zitten vind ik echt heel erg”

Door de coronacrisis gelden er verschillende maatregelen op scholen. Zo moeten leerlingen anderhalve meter afstand houden van docenten en moet er geventileerd worden. Schoolleiders laten weten zich zorgen te maken. “Wat moeten we doen als het straks kouder wordt en de ramen niet meer zoveel open kunnen”, vraagt een schoolleider zich af. “In de winter met een jas aan in de klas zitten vind ik echt heel erg”, voegt een ander toe. Voorts blijkt uit de reacties dat men vindt dat de ventilatieproblematiek erg makkelijk afgewenteld wordt op de scholen, waarbij men zich ondertussen ook zorgen maakt over de kosten.

Bouwbesluit niet bedoeld om corona het hoofd te bieden

De AVS roept samen met vier vooraanstaande ventilatiedeskundigen het Outbreak Management Team, het OMT, op met helder beleid te komen. De deskundigen willen dat het OMT hun expertise in dit beleid gebruikt. De deskundigen vinden ook dat het OMT de ventilatieproblematiek onderschat. “Er wordt nu gesteld dat een systeem moet voldoen aan het Bouwbesluit, maar dat is absoluut onvoldoende. Het Bouwbesluit is helemaal niet bedoeld om corona het hoofd te bieden en kan geen kader zijn in deze discussie.”